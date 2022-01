Portugal defronta Suíça no playoff de apuramento para Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai defrontar a Suíça na primeira ronda do playoff de apuramento para Mundial'2023, com os Países Baixos a poderem ser o obstáculo final, ditou este sábado o sorteio.

Depois de ter caído na fase preliminar do Europeu'2022, Portugal ficou obrigado a disputar a fase inaugural da qualificação, na qual vai receber a Suíça a 16 ou 17 de março, visitando os helvéticos em 19 ou 20.

Caso ultrapasse a Suíça, Portugal vai reencontrar os Países Baixos na derradeira fase de apuramento, depois da derrota sofrida na última jornada da fase preliminar do Europeu, por 32-31.

Os jogos da segunda ronda do playoff jogam-se a 13 ou 14 de abril, com Portugal, caso ultrapasse a Suíça, a jogar em casa a primeira mão, com os Países Baixos a acolherem o segundo jogo, em 16 ou 17 de abril.

Da zona de qualificação europeia já têm lugar assegurado, Polónia e Suécia (coanfitriões), a campeã Dinamarca, assim como Espanha, França e Noruega, que asseguraram a vaga no Europeu de 2022.