Portugal derrota Áustria e apura-se para a fase principal do Europeu sub-19

Portugal venceu este domingo a Áustria, por 43-29, e qualificou-se para a fase principal do Campeonato da Europa de andebol de sub-19, a decorrer em Varazdin e Koprivnica, na Croácia.

A Seleção Nacional, que ao intervalo vencia por 23-14, somou frente à Áustria o segundo triunfo na prova, após derrotar a França (29-26), e terminou na segunda posição do Grupo D, atrás da invicta anfitriã Croácia.

Gabriel Cavalcanti, com nove golos, André Sousa e Pedro Oliveira, ambos com sete, foram os principais marcadores do encontro.

Para assegurar a segunda posição do grupo, a seleção portuguesa beneficiou ainda da derrota da França frente à Croácia, por 26-25.

Portugal e Croácia vão disputar com a Dinamarca e a Alemanha o Grupo II da fase principal, transitando para esta fase da prova os resultados averbados entre si.

A Croácia, que venceu Portugal (35-31), passa a liderar o Grupo II, com dois pontos, à frente da Dinamarca e da Alemanha, ambas com um, por terem empatado 29-29 entre si. Portugal parte na última posição, sem qualquer ponto.

Portugal vai defrontar na terça-feira a Alemanha (19h30) e na quarta-feira a Dinamarca (19h30). Passam às meias-finais os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos.