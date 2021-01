Portugal derrota Islândia e mantém patamar altíssimo  

Portugal venceu (26-24) na noite desta quarta-feira, em Matosinhos, a Islândia e reforçou a liderança no Grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2022.



Numa partida muito dividida e de grande luta, em que as defesas foram mais fortes que a eficácia atacante, a Seleção demonstrou grande capacidade de entreajuda e espírito colectivo, mesmo passando por algumas dificuldades após os 45 minutos. A nação insular chegou a andar na frente, depois de ser dominada em quase todo o encontro (14-11, ao intervalo para Portugal), mas a ponta final dos Heróis do Mar foi determinante.



Com este resultado, Portugal deu passo de gigante rumo ao próximo Europeu, demonstrou que tem grande equipa para o Mundial do Egito, que começa dia 13, e vinga a derrota sofrida com a mesma Islândia no Europeu’2020, conseguindo a terceira vitória, contra cinco, no confronto direto com uma das potências do andebol mundial.



Destaques individuais para Pedro Portela (7 golos), com 100% de eficácia e cinco tentos dos sete metros, enquanto os guarda-redes Alfredo Quintana (10 defesas e 29%) e Humberto Gomes (duas aos sete metros e 100%) também estiveram em grande nível, numa equipa que valeu pelo seu todo.





Dos 20 convocados, o selecionado nacional Paulo Pereira não pôde contar com duas peças influentes: Gilberto Duarte e Alexis Borges. O lateral português está a contas com uma lesão muscular no adutor da coxa direita, enquanto que o pivô de 29 anos sofreu uma lombalgia. Também de fora, mas por opção, ficaram o guarda-redes Gustavo Capdeville e o lateral Diogo Silva. Do lado islandês, a maior ausência foi a do lesionado Aron Pálmarsson, lateral de 30 anos do Barcelona e onde é companheiro de Luís Frade. O jovem central Haukur Thrastarson esteve igualmente ausente.Jogaram e marcaram por Portugal: Alfredo Quintana e Humberto Gomes; Rui Silva (2), Alexandre Cavalcanti (1), João Ferraz (1), Diogo Branquinho (2), Pedro Portela (7) e Luís Frade (3); Belone Moreira, Victor Iturriza (2), António Areia (3), Leonel Fernandes, Miguel Martins (2) e André Gomes (3).Domingo segue-se a 4ª jornada, desta vez em Reykjavik, na desforra que pode dar a qualificação direta.