Portugal derrotado pelo Egito na Main Round do Mundial feminino de sub-18

A seleção portuguesa feminina sub-18 foi esta quarta-feira derrotada pelo Egito (24-22), em encontro do Grupo 2 da ronda principal do Mundial da categoria, que decorre em Skopje, capital da Macedónia do Norte.

As lusas, comandadas por Luís Santos, ainda chegaram ao intervalo com um empate no placard (11-11), depois de terem recuperado de uma desvantagem de três tentos, mas, no segundo tempo, as egípcias comandaram o encontro até final, com vantagens entre os dois e os quatro golos.

A lusa Luciana Rebelo evidenciou-se ao apontar sete golos, enquanto, no lado adversário, Mariam Ibrahim e Login Abdalla foram as melhores, com sete remates certeiros cada.

Na sexta-feira, a Croácia é o adversário de Portugal, que, tal como as croatas, soma zero pontos na 'poule' liderada por Dinamarca e Egito, ambos com quatro pontos.