Portugal despede-se do Kempa Trophy com triunfo frente à Tunísia

Portugal despediu-se este sábado de Hammamet com uma vitória (33-32) suada frente à Tunísia, seleção anfitriã do Kempa Trophy, que terminou na cidade africana.Os tunisinos equilibraram os primeiros minutos (3-3), mas depois os Heróis do Mar fizeram um parcial de 3-0 e passaram a controlar o jogo, chegando destacados na frente do resultado ao intervalo (21-11).Na segunda parte, a Tunísia reagiu e Portugal, orientado pelo selecionador Paulo Pereira [na foto], ainda sofreu, sem necessidade, mas conseguiu segurar o triunfo tangencial.A Áustria superou a Suíça (32-27) e conquistou o troféu, com 5 pontos. Portugal foi 2.º (4), a Tunísia 3.ª (3) e a Suíça 4.ª (0).