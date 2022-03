Portugal é cabeça de série na qualificação para o Europeu'2024

Portugal será um dos primeiros cabeças de série (Pote 1), na fase de qualificação para o Europeu'2024, cujo sorteio se realiza dia 31 de março.A Alemanha, país anfitrião, já se encontra apurada, assim como a Suécia (campeã em título), Espanha (prata) e Dinamarca (bronze).De resto, serão 32 equipas a lutar pelas restantes 20 vagas, distribuídas por oito grupos de quatro equipas, que disputarão uma poule a duas voltas, em sistema casa e fora.Os dois primeiros de cada série garantem presença na fase final e, ainda, os quatro melhores terceiros classificados. Esta última forma de qualificação será apurada depois de todos os jogos realizados e tendo em conta apenas os jogos contra os primeiros dois classificados do grupo, já apurados.Os Heróis do Mar, orientados pelo selecionador Paulo Pereira, evitam na qualifdicação as seleções mais cotadas, designadamente Noruega, França, Croácia, Eslovénia, Hungria, Islândia e Áustria, que também ficam inseridas no Pote 1.Já o Pote 2 contará com República Checa, Polónia, Países Baixos, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Suíça e Ucrânia.O Pote 3 terá Bósnia e Herzegovina, Lituânia, Letónia, Israel, Eslováquia, Turquia, Roménia e Grécia.E por fim, o Pote 4, com Kosovo, Bélgica, Estónia, Ilhas Faroé, Finlândia, Itália, Geórgia e Luxemburgo.O procedimento do sorteio consiste na colocação das equipas do Pote 4 na Linha 4, do Pote 3 na Linha 3, do Pote 1 na Linha 1 e, a Sérvia será sorteada para a Linha 2, antes das restantes sete equipas do Pote 2 serem sorteadas para a mesma linha.Os jogos decorrerão em três momentos temporais, de dois jogos cada, num total de seis jornadas, onde as equipas se defrontarão em pares. As datas para cada jornada são as seguintes:Jornada 1 e 2: 12/13 e 15/16 de outubro de 2022Jornada 3 e 4: 8/9 e 11/12 de março de 2023Jornada 5 e 6: 26/27 e 30 de abril de 2023O Europeu'2024 tem lugar na Alemanha, entre 10 a 28 de janeiro, e conta com um total de 24 seleções participantes.