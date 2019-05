Portugal em "grupo forte" do Mundial sub-19 com 'oitavos' na mira

A seleção portuguesa masculina de andebol de sub-19 vai disputar a primeira fase do Mundial'2019 integrada no grupo D, juntamente com as congéneres de Islândia, Alemanha, Sérvia, Tunísia e Brasil, ditou o sorteio esta quarta-feira realizado.O selecionador de Portugal, Carlos Martingo, considerou que o grupo é forte, mas assumiu a vontade de passar aos oitavos de final da competição, que se disputa entre 06 e 18 de agosto, na Macedónia do Norte."Estando no pote seis, já era previsível que apanhássemos um grupo forte", disse o selecionador em declarações divulgadas pela Federação de Andebol de Portugal, acrescentando: "De qualquer maneira, as expectativas de passar aos oitavos de final são boas".De acordo com o calendário provisório da prova, Portugal estreia-se na competição no dia 06 de agosto, frente à Alemanha, seguindo-se a Sérvia, Islândia, Tunísia e, por fim, o Brasil.A competição, na qual a França defende o título conquistado em 2015, junta 24 seleções, tendo Portugal garantido um lugar, via ranking, depois das desistências da Austrália e da Nova Zelândia.Os quatro primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os oitavos de final, fase na qual as equipas do grupo A cruzam com as equipas do B, enquanto as do grupo C jogarão com as da 'poule' D.Composição dos grupos:: Croácia, Espanha, Eslovénia, Noruega, Chile e Arábia Saudita.: Suécia, França, Hungria, Egito, Taipé e Canadá.: Dinamarca, Bahrein, Macedónia do Norte, Japão, Argentina e Nigéria.: Islândia, Alemanha, Sérvia, Tunísia, Brasil e Portugal.