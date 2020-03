Portugal em risco de não poder competir no Europeu de Sub-20

A Federação Europeia (EHF) anunciou que o Europeu Sub-20, inicialmente marcado para as datas entre 2 e 12 de julho, nas cidades anfitriãs de Innsbruck (Áustria) e Brixen (Itália), iria ser adiado para entre 13 e 23 de agosto devido à crise do Covid-19.





Mas a associação regional do Tirol admitiu que este reagendamento não é defensável e que para "encontrar datas alternativas será extremamente difícil." Recorde-se que Portugal está inserido no Grupo B, com Suécia, França e Rússia."Estamos um pouco surpresos com a EHF, porque foi acordado que poderíamos tomar uma decisão até 2 de abril. O Salão Olímpico de Innsbruck não está disponível para as datas sugeridas pela EHF. É pouco realista estar a marcar datas neste momento. Vamos continuar a trabalhar no sentido de arranjar uma solução", considerou o dirigente Thomas Czermin, presidente da Associação Tirolesa de Andebol.