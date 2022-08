Portugal empata com Croácia no Mundial sub-18 feminino

A seleção portuguesa sub-18 feminina de andebol despediu-se esta sexta-feira da ronda principal do campeonato do Mundo com um empate a 28 golos contra a Croácia, e vai agora lutar pelo 13.º ao 16.º lugar.

Portugal até chegou ao intervalo com vantagem de três golos no marcador (15-12), mas as croatas equilibraram as operações no segundo tempo e o resultado final foi um empate (28-28), que ditou o quarto e último lugar das lusas no grupo II da ronda principal da competição que decorre em Skopje, capital da Macedónia do Norte.

Isto, devido à diferença de golos favorável à Croácia, que terminou a competição com um ponto, tal como Portugal, enquanto a Dinamarca ficou em primeiro com seis pontos e o Egito em segundo com quatro pontos.

A equipa orientada por Luís Santos vai jogar frente ao quarto classificado do Grupo IV do Main Round (ronda principal), no próximo domingo, pelas 15:00 portuguesas, na disputa pelo 13.º ao 16.º lugar do Mundial.