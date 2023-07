Portugal entra a perder no Euro Sub-19 feminino

Portugal perdeu em Pitesti com a Alemanha por 27-26, no seu jogo de estreia do campeonato da Europa Sub-19 feminino, que se disputa na Roménia até ao dia 16 de junho. O jogo contou para a primeira jornada do grupo B da ronda preliminar, que terá ainda o embate entre Roménia e Islândia.

Ao intervalo, a Alemanha ganhava por 13-11, em partida em que as jovens lusas estiveram na maioria do tempo em desvantagem no marcador. As portuguesas começaram melhor e chegaram ao 2-0, mas depois permitiram uma consistente recuperação das alemãs, que só por mais uma ocasião esteve em desvantagem de dois golos, a 7-5, a meio da primeira parte. Após o 8-8, aos 23 minutos, as germânicas estiveram sempre a liderar, no Pitesti Arena, chegando a vantagem de quatro golos no marcador.

Esta geração de jogadoras alemãs já foi bem sucedida há dois anos, no Europeu de sub-17, em que ganhou medalha de prata, e volta a ser candidata aos lugares de topo.

A melhor marcadora do encontro, com sete golos, foi a aveirense Naíde Gonçalves, do ABC, enquanto Carmen Figueiredo (Gil Eanes) e Luciana Rebelo (Maiastars) anotaram quatro golos, cada.

Portugal volta a jogar já na sexta-feira, contra a Roménia.