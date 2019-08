Portugal entra a vencer no Mundial sub-19

A seleção Nacional de sub-19 iniciou esta terça-feira com um triunfo convincente frente à Alemanha, por 33-26, a sua participação no Mundial'2019, a decorrer até 18 de agosto em Skopje, na Macedónia.Martins Costa, com 11 golos, foi o jogador em destaque no capítulo da concretização na equipa portuguesa, que reparte o grupo D, juntamente com as seleções da Islândia, Tunísia, Brasil, Alemanha e Sérvia, adversário na quarta-feira.A formação alemã entrou melhor no encontro, com um parcial de 2-0, que foi ampliado para 6-2, mas a formação orientada por Carlos Martingo conseguiu recuperar e empatou a partida pela primeira vez a 6-6.Seguiram-se empates sucessivos, até que na reta final para o intervalo, a turma das quinas, com Salvador Salvador em destaque (viria a ser o jogador mais valioso do jogo), conseguiu um parcial de 5-0 e saiu para o intervalo a vencer por 18-15.No segundo tempo, a formação alemã tentou a aproximação, conseguindo reduzir a diferença para um golo, mas Portugal mostrou-se irredutível e voltou a ampliar a diferença no marcador, terminando o jogo com sete de vantagem aos 33-26."Entrámos um pouco nervosos, mas fomos recuperando no jogo, sem nunca perder o controlo, e sem perder o fio condutor do jogo, que foi sempre mantido, assim como o nosso plano", disse no final do encontro o selecionador Carlos Martingo.O selecionador reconheceu que "foi um resultado um pouco dilatado para o que aconteceu em campo, mas foi um bom resultado" e que se Portugal "jogar a este nível na quarta-feira, num jogo importantíssimo, pode vencer a Sérvia".