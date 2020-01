Portugal equilibra na primeira parte mas perde com Espanha

Portugal estreou-se esta noite na 1ª jornada do Torneio Internacional de Espanha com uma derrota (25-30) no duelo ibérico, realizado em Torrelavega, na preparação para o Europeu da Áustria, Noruega e Suécia, que se realiza entre os dias 9 e 26.





A Seleção Nacional realizou uma excelente primeira parte (17-17), mas na segunda perdeu eficácia ofensiva, devido à maior agressividade da Espanha, campeã europeia, que apenas permitiu a Portugal marcar 7 golos.O guarda-redes Alfredo Quintana, que jogou os primeiros 30 minutos, destacou-se por Portugal.No outro jogo da mesma prova, a Rússia venceu (30-25) a Polónia.