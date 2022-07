Portugal estreia-se com vitória no Mundial de andebol feminino de sub-18

Portugal estreou-se este sábado com um triunfo no Mundial de andebol feminino de sub-18, ao superar as Ilhas Faroé (29-24), num desafio da primeira jornada do Grupo C da prova, que decorre em Skopje, na Macedónia do Norte.

Ao intervalo, a equipa comandada por Luís Santos vencia por dois golos (15-13) e manteve a toada nos segundos 30 minutos, nos quais esteve sempre na frente a gerir as confortáveis diferenças no marcador.

Constança Sequeira, com oito golos, esteve em evidência no lado luso, assim como a companheira de equipa Matilde Rosa, que foi considerada a MVP.

No domingo, Portugal volta a entrar em campo, a partir das 19:30, para medir forças com a Áustria, seguindo-se o último duelo da fase de grupos, ante a Dinamarca, na terça-feira, pelas 15:30.