Mundial sub-21: Portugal falha acesso às meias-finais e fica afastado das medalhas

Portugal perdeu (28-32) esta quinta-feira, em Berlim, com a Islândia e falhou a passagem às meias-finais do Mundial de sub-21, a decorrer na Alemanha e Grécia.Depois de uma 1.ª parte promissora, com vantagem (14-12) ao intervalo, os pupilos do selecionador Carlos Martingo deixaram-se surpreender no tempo complementar.André Sousa foi o melhor marcador da Seleção, com 6 golos.