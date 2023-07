Portugal falha conquista do bronze e fica em 4.º lugar

Depois de atingir as meias-finais do Europeu sub-19, a melhor performance de sempre de uma seleção feminina portuguesa em todos os escalões, Portugal não conseguiu chegar às medalhas.Este domingo, em Pitesti, as quinas perderam (32-39) frente à anfitirã Roménia e falharam a conquista do bronze.Ao intervalo, as romenas já estavam na frente com vantagem considerável (18-13), devido às facilidades da defesa de Portugal.Com o recomeço, Portugal não conseguiu reagir e a Roménia abriu uma vantagem irrecuperável de 9 golos (26-17), que conseguiu gerir até final.Luciana Rebelo (7 golos) e Constança Sequeira (8) foram as melhores marcadoras de Portugal.