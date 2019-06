A seleção portuguesa de andebol, já apurada, fechou este domingo a sua participação no apuramento para o Europeu de 2020 com um empate 28-28 na receção à Lituânia, em Matosinhos.Portugal, que ao intervalo vencia por 16-13, cumpriu apenas calendário neste jogo da sexta jornada do grupo seis de apuramento diante da equipa báltica, que ainda tinha esperanças de apuramento como uma das melhores terceiras classificadas caso vencesse, falhando assim esse objetivo.A seleção lusa já tinha alcançado na passada quinta-feira o apuramento para a fase final do Europeu, que se vai disputar entre 09 e 26 de janeiro de 2020 na Áustria, Noruega e Suécia, a qual contará com 24 seleções.