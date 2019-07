Portugal fora da fase final do Europeu sub-19 de andebol feminino

A seleção portuguesa de sub-19 feminina perdeu hoje contra a Noruega (27-30) no Campeonato da Europa, que decorre em Gyor, na Hungria, ficando afastada desde já da fase final da competição.





Depois da derrota na véspera frente à Roménia (26-28), as portuguesas voltaram a dar uma boa réplica às rivais, mas não conseguiram evitar a derrota que as coloca no terceiro lugar do grupo D, atrás da Noruega e da Roménia (ambas com quatro pontos) e à frente da Suécia que, tal como Portugal, tem zero pontos.De resto, Portugal e a Suécia vão enfrentar-se na segunda-feira, numa partida em que, independentemente do resultado, nenhuma das equipas tem chance de chegar à segunda fase do Europeu.