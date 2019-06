Portugal garante apuramento para o Europeu de andebol de 2020

A Seleção Nacional de andebol assegurou esta quinta-feira o apuramento para a fase final do Europeu de 2020, ao vencer por 24-19 na visita à Roménia, em duelo do Grupo 6 de apuramento. Portugal volta à elite da modalidade 14 anos depois da última presença, na altura num Europeu disputado na Suíça.





Esta tarde, em Bucareste, a formação comandada por Paulo Pereira tinha a sua primeira chance para fechar as contas e não vacilou, pese embora ter chegado ao intervalo a perder por 12-11. Uma desvantagem que anularia na segunda metade, para vencer com cinco golos de avanço.Com este resultado, Portugal soma a sua quarta vitória em cinco jogos no Grupo 6 e chega aos 8 pontos, uma pontuação que garante pelo menos o segundo lugar do agrupamento e o consequente apuramento direto para um Europeu que se disputará na Áustria, Noruega e Suécia, de 9 a 26 de janeiro.