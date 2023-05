Portugal integra pote 2 no sorteio do Euro'2024

A seleção portuguesa de andebol vai integrar o pote 2 no sorteio do Campeonato da Europa de 2024, que vai ser realizado em 10 de maio, em Dusseldorf, na Alemanha, informou a federação europeia da modalidade (EHF).

Portugal estará no segundo de quatro potes, juntamente com a Alemanha, Países Baixos, Eslovénia, Hungria e Áustria, num sorteio em que os cabeças de série, incluídos no pote 1, são Suécia, Espanha, Dinamarca, França, Noruega e Islândia.

Os 24 países que vão participar no Euro'2024 vão ser divididos em grupos de quatro numa ronda preliminar, com a Alemanha já designada para o Grupo A, a Croácia no B, a Islândia no C, a Noruega no D, a campeã europeia Suécia no E e a campeã mundial Dinamarca no F.

Os dois mais fortes de cada um dos grupos da ronda preliminar avançam para o quadro principal na competição que vai decorrer entre 10 e 28 de janeiro de 2024, na Alemanha.

A seleção lusa vai marcar presença pela oitava vez, e terceira consecutiva, na fase final de um Europeu, depois das participações nas edições de 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2020 e 2022.

A melhor classificação de sempre de Portugal é o sexto lugar de 2020, numa edição realizada na Áustria, Noruega e Suécia.



Eis a composição dos potes



Pote 1: Suécia, Espanha, Dinamarca, França, Noruega, Islândia

Pote 2: Alemanha, Holanda, Eslovénia, Hungria, Portugal, Áustria

Pote 3: Croácia, Bósnia e Herzegovina, Polónia, República Checa, Sérvia, Macedónia do Norte

Pote 4: Suíça, Roménia, Montenegro, Grécia, Geórgia, Ilhas Faroé