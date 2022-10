Portugal muito sólido vence no Luxemburgo

Com uma defesa de betão, Portugal venceu (32-21) este domingo no Luxemburgo, mantendo a liderança, com duas vitórias em dois jogos, no Grupo 1 de qualificação para o Europeu'2024.Foi uma partida de sentido único, apesar da Seleção falhar muitos golos na primeira parte, também com muito mérito do guardião contrário, Chris Auger.Mas na defesa, os Heróis do Mar estiveram com uma prestação sublime, bem escudados no guarda-redes Gustavo Capdeville, a equilibrar as contas com 10 defesas e uma eficácia de 67%.O resultado esteve largos minutos bloqueado nos 7-2 a favor de Portugal, que, com maior ou menor dificuldade, criou contra-ataques letais que abriram o marcador, chegando ao intervalo com vantagem considerável (14-5).A segunda parte foi mais equilibrada, mas Portugal manteve sempre o controlo do jogo, numa toada mais pausada para não desperdiçar forças.Victor Iturriza e Leonel Fernandes foram os melhores marcadores da Seleção, com 5 golos cada, enquanto Martim Costa, Diogo Branquinho e Alexis Borges anotaram 4 cada.Depois dos triunfos frente a Turquia e Luxemburgo, as quinas regressam à ação, frente ao maior rival da série, a Macedónia, que também selou a segunda vitória (36-27), desta vez na Turquia, também na segunda ronda do Grupo 1, série que apura os dois primeiros diretamente.Portugal defronta a equipa dos Balcãs a 8 de março de 2023 e recebe a mesma seleção a 11 do mesmo mês para se decidir quem será o vencedor do grupo, que terá privilégios no sorteio para o Europeu'2024.