Portugal nas meias-finais do Europeu sub-20

Portugal venceu (26-20) esta terça-feira a Dinamarca e qualificou-se para as meias-finais do Europeu de sub-20.No jogo de abertura da Main Round 1, a Seleção continuou invicta, conseguindo abrir o resultado ainda na primeira parte e chegar ao intervalo na frente (17-10).No tempo complementar, os nórdicos colocaram maiores dificuldades, mas os juniores lusos controlaram sempre o adversário, melhorando na defesa, onde brilhou o guarda-redes Diogo Rêma.No ataque destacaram-sea os irmãos Kiko Costa (10 golos) e Martim Costa (5).Portugal lidera a Main Round 1, com 4 pontos, seguido de Espanha (2), Dinamarca (2) e Hungria (0).Os magiares perderam (30-32) com nuestros hermanos e defrontam esta quarta-feira Portugal, numa partida que apenas serve para cumprir agenda.Já o Dinamarca-Espanha vai decidir o outro semi-finalista da série.