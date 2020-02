Portugal no pote 1 para sorteio do 'play-off' para Mundial2021 de andebol

A seleção portuguesa de andebol masculino está integrada no pote 1 do sorteio do 'play-off' de apuramento para o Mundial2021 da modalidade, foi esta segunda-feira anunciado, evitando equipas como França, Alemanha ou Suécia.

O sorteio, marcado para 09 de março, já tem os potes definidos, e em comunicado a Federação de Andebol de Portugal nota que Portugal estará ao lado de Eslovénia, Alemanha, Suécia, Áustria, Hungria, Bielorrússia, Islândia, República Checa e França, que não poderá defrontar.

Assim, como possíveis adversários, os lusos têm todos os integrantes do pote 2, nomeadamente Macedónia do Norte, Suíça, Países Baixos, Montenegro, Ucrânia e Sérvia, além de quatro outras nações que têm ainda de disputar uma eliminatória prévia.

Portugal, que acabou em sexto lugar o Europeu da modalidade, em janeiro, procura chegar à 24.ª edição do campeonato do Mundo, que vai decorrer no Egito de 15 a 31 de janeiro de 2021, e em que já estão a campeã em título Dinamarca, a campeã europeia Espanha, a finalista vencida do Euro2020 Croácia e a medalha de bronze desse torneio, a Noruega.