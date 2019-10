Portugal perde (30-25) com o Egito em jogo particular

A seleção portuguesa de andebol perdeu esta quinta-feira por 30-25 com o Egito, no primeiro de dois jogos particulares no Cairo, de preparação para a fase final do Campeonato da Europa de 2020.





A equipa das 'quinas', orientada pelo selecionador Paulo Pereira, já perdia ao intervalo por 16-13, frente a um adversário que terminou no oitavo lugar no Campeonato do Mundo de 2019, para o qual Portugal falhou a qualificação.A seleção lusa volta a defrontar congénere do Egito no sábado, em encontro com início às 17h30 (hora de Lisboa), que será novamente realizado na capital daquele país do Norte de África.

Portugal ficou integrado no Grupo D do Europeu de 2020, que se vai disputar na cidade norueguesa de Trondheim, em conjunto com o país anfitrião, a França - cujas seleções conquistaram as medalhas prata e de bronze no último Mundial, respetivamente - e a Bósnia-Herzegovina.