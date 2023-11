Portugal perde com a Áustria para o Carpathian Trophy

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu esta quinta-feira por 32-20 com a Áustria, na estreia no Carpathian Trophy 2023, a decorrer até sábado em Bistrita, na Roménia.

Na Teleplast Arena, em Bistrita, Portugal acusou algum nervosismo no início do encontro, em que desperdiçou algumas oportunidades de golo, e chegou ao intervalo a perder por 16-12.

Na segunda parte, apesar de uma ténue reação das lusas, que se mantiveram na luta pelo resultado até aos 18-15, a Áustria abriu para uma vantagem de sete golos aos 22-15.

A seleção austríaca ampliou a diferença para nove golos aos 27-18 e manteve a toada até ao final do encontro, com a ajuda de Lena Ivancok na baliza, que teve 50% de eficácia.

A central portuguesa Patrícia Lima, dos espanhóis do Atlético Guardés, com cinco golos, foi considerada a jogadora MVP do encontro.

Portugal defronta na sexta-feira a anfitriã Roménia, pelas 17h30, e encerra a sua participação no Carpathian Trophy no sábado frente à Suíça, pelas 13h00.

A presença na Roménia insere-se na preparação da fase de qualificação para o Euro'2024, em que Portugal realizou já dois dos seis jogos, tendo perdido frente à Holanda (38-27) e à República Checa (30-26).