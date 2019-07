Portugal perde com a Croácia e falha final do Mundial de sub-21

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 falhou este sábado a qualificação para a final do Mundial do escalão, ao ser derrotada nas 'meias' pela Croácia, por 31-28, em Pontevedra, Espanha.A equipa lusa, que pela segunda vez na história chegou às meias-finais da competição, já perdia ao intervalo por 12-9, embora no segundo tempo ainda tenha estado na liderança, a última vez aos 20-19.A disputa do terceiro lugar, no domingo, vai ser com o Egito, que hoje foi batido pela França, por 35-33.Portugal, que tinha afastado a favorita Alemanha nos oitavos de final e a Eslovénia nos 'quartos', sofreu com os 'apagões' em duas fases do jogo, na primeira parte, quando permitiu um parcial de 5-0, que deixou o adversário fugir para 9-4, embora até ao intervalo tenha reduzido a desvantagem para três golos (12-9).Uma atitude mais competitiva na etapa complementar permitiu aos pupilos de Nuno Santos reagir e passar para a frente aos 18-17, vantagem mínima que foi aguentando até ceder um parcial de 6-2, que resultou em desvantagem de 25-22, que os croatas foram gerindo até ao fim.Diogo Silva, com nove golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido, na equipa lusa, de Leonel Fernandes, com seis, e Luís Frade, com cinco, enquanto na Croácia, que foi quarta classificada em 2007 e 2013, destacou-se Ivan Martinovic, com oito golos, Fran Mileta, com sete, e Josip Sarac, com seis.O melhor que Portugal pode fazer agora é igualar o terceiro posto de 1995, quando se impôs por 24-23 à Noruega, no jogo de atribuição da medalha de bronze, em Mundial conquistado pela Rússia.