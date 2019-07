Portugal perde com a Croácia no Mundial de sub-21

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 perdeu esta segunda-feira por 32-30 com a Croácia, num encontro referente à quinta e última jornada do Mundial do escalão, que está a decorrer em Espanha.A equipa liderada por Nuno Santos já garantiu o apuramento para os oitavos-de-final, uma vez que vai terminar entre as quatro seleções mais bem classificadas do Grupo C, depois de se ter estreado com uma derrota (30-35) face ao Brasil, vencendo depois Bahrain (29-27), Kosovo (32-21) e Hungria (36-28).No Pavilhão Municipal de Desportos de Pontevedra, diante da vice-campeã e vencedora do grupo, com 10 pontos, Portugal discutiu o jogo e chegou ao intervalo a perder por 16-14, desvantagem de dois golos com que também terminou o jogo.Portugal avança para os 'oitavos', após terminar em terceiro lugar da 'poule', com seis pontos, os mesmos do segundo classificado Brasil, que hoje ainda enfrenta a Hungria, também já apurada no quarto posto.