Portugal perde com Brasil no arranque do Mundial sub-21

A Seleção portuguesa de sub-21 masculina estreou-se esta terça-feira no Campeonato do Mundo de andebol com uma derrota diante do Brasil, por 35-30, em jogo da primeira jornada do Grupo C.A equipa orientada por Nuno Santos esteve a perder durante quase todo o encontro, chegando ao intervalo (21-11) com poucas hipóteses de dar a volta. Contudo, ainda conseguiu encurtar o resultado para uma diferença de cinco golos.Na quinta-feira, a formação das 'quinas' mede forças com o Bahrain, seguindo-se Kosovo, 19 de julho, Hungria, 21, e Croácia, 22.O Mundial de sub-21 conta com quatro grupos de seis equipas, em que as quatro primeiras classificadas se apuram para os oitavos-de-final.