Portugal perde com Dinamarca no Mundial feminino sub-18 já com o apuramento assegurado

A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-18 perdeu esta terça-feira por 33-25 com a congénere da Dinamarca, na terceira e última jornada do Grupo C do Mundial da categoria, entre as duas seleções qualificadas para a ronda principal.



No encontro que definia o vencedor do agrupamento, Portugal chegou ao intervalo a perder por 16-13, uma desvantagem que se acentuou na segunda parte, frente à seleção com maior número de medalhas conquistadas na competição: duas de ouro, em 2006 e 2012, duas de prata e uma de bronze.

A equipa portuguesa, treinada por Luís Santos, já tinha assegurado o apuramento para a ronda principal, depois de se ter imposto nas duas jornadas anteriores, sobre as Ilhas Faroé, por 29-24, e a Áustria, por 33-27.