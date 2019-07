Portugal perde com o Egito e termina Mundial sub-21 em quarto

A Seleção de sub-21 terminou este domingo o Mundial da categoria no quarto lugar, após derrota com o Egito, por 37-27, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto postos, em Espanha.





Depois da derrota com a Croácia no duelo das meias-finais, a seleção portuguesa chegou ao intervalo do jogo com os egípcios a perder por 17-15, acabando por sair derrotada no encontro por dez golos de diferença.Este é o segundo melhor registo dos sub-21 portugueses num Mundial, após a medalha de bronze em 1995.