Portugal perde com Tunísia no arranque do Torneio Yellow Cup

A seleção portuguesa perdeu esta sexta-feira com a Tunísia por 31-28, em encontro da primeira jornada da 47.ª edição do Torneio Yellow Cup, que decorre em Winterthur, na Suíça.Apesar do equilíbrio na primeira parte do encontro, Portugal chegou ao intervalo a perder pela margem mínima (15-14), acabando por ceder definitivamente a meio da segunda parte, quando os tunisinos se distanciaram no marcador.A seleção nacional, que em abril disputa dois jogos de qualificação para o Euro'2020, diante da França, entrou a perder no torneio quadrangular, que conta ainda com as participações da anfitriã Suíça e do Japão.No sábado, Portugal defronta a Suíça, a partir das 18:00 (hora portuguesa), enquanto a Tunísia joga diante do Japão, às 15:00.