Portugal perde diante da Espanha e atrasa-se no apuramento para o Europeu feminino

A Seleção Nacional feminina de andebol perdeu frente a Espanha, por 22-23, e atrasou-se na corrida pela fase final do Europeu'2022, após a segunda jornada do Grupo 5, num jogo disputado em Paredes.

O conjunto português conseguiu bater o pé às vice-campeãs do mundo, sobretudo no segundo tempo, e manteve até ao fim a incerteza no resultado, a partir do momento em que igualou a partida, recuperando de uma desvantagem de cinco golos.

As duas guarda-redes utilizadas garantiram segurança defensiva, levando a equipa a acreditar que era possível discutir o resultado, e Maria Unjanque, na frente, contribuiu com seis golos para um resultado histórico, apesar da derrota.

Portugal entrou melhor no encontro e cedo ganhou uma vantagem de dois golos, mas a armada espanhola reagiu e acabou por conseguir dar a volta ao resultado, aos sete minutos, ganhando uma vantagem máxima de quatro golos, desfecho com que se chegou ao intervalo.

As espanholas, que tiveram Alexandrina Barbosa, com seis golos, em plano de evidência, ainda dilataram a vantagem no segundo tempo, e chegaram aos cinco golos de vantagem, mas Portugal, 'empurrado' pelo incansável público nas bancadas, reagiu, conseguindo um parcial de 5-0, que garantiu a igualdade no marcador (20-20), aos 44 minutos.

Jessica Ferreira ainda teve a possibilidade de recolocar Portugal na frente do marcador, mas errou o remate e, no último lance do jogo, já com a Espanha em vantagem por 23-22, as portuguesas não fizeram melhor, acabando por perder pela margem mínima.

Após as duas primeiras jornadas do Grupo 5 de qualificação, Hungria e Espanha partilham a liderança, com seis pontos, ocupando as vagas de qualificação para a fase final do Europeu, seguindo-se Portugal e Eslováquia, ainda sem qualquer ponto.

Jogo no Pavilhão Municipal de Paredes, em Paredes.

Portugal - Espanha, 22-23.

Ao intervalo: 11-14.

Sob a arbitragem dos holandeses Ruud Geraets e Paul Geraets, as seleções alinharam e marcaram:

- Portugal (22): Isabel Góis, Beatriz Sousa, Maria Pereira (1), Bebiana Sabino (1), Maria Unjanque (6), Patrícia Lima (4) e Mégane Ribeiro (1). Jogaram ainda Sandra Santiago (4), Adriana Lage, Joana Resende (2), Ana Carolina Silva, Mihaela Minciuna, Carolina Monteiro, Jessica Ferreira, Anais Gouveia (3).

Selecionador: José António Silva.

- Espanha (23): Silvia Giménez (2), Paula Montserrat (1), Alicia Fraga, Almudena Rodriguez (1), Kaba Cissokho (4) e Alexandrina Barbosa (6). Jogaram ainda Jennifer Bermejo (3), Silvia Martin (1), Maitane Martínez (1), Irene Perez (2), Paula Poveda (1), Mercedes Soanez, Soledad Jiménez (1) e Carmen Costa.

Selecionador: Jose Ignacio Prades.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores