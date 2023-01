Portugal pronto para a estreia com a Islândia: «Vamos defrontar um dos melhores ataques do Mundo»

A Seleção Nacional está pronta para o arranque do Campeonato do Mundo. A competição que decorre na Suécia e na Polónia tem esta quarta-feira início (França-Polónia), com a estreia dos Heróis do Mar a estar agendada para quinta-feira, frente à Islândia (19h30). Em conferência de imprensa, o selecionador Paulo Pereira mostrou-se confiante que o grupo está pronto para este novo desafio, desvalorizando o castigo de dois jogos que vai afastá-lo do banco nas partidas iniciais (só estará no banco na terceira jornada diante a Coreia do Sul).

"Como estamos na véspera da estreia? Estamos expectantes, a preparar todos os detalhes que vão fazer a diferença. Estamos a trabalhar para encontrar melhores soluções ofensivas e defensivas. Vamos defrontar uma grande equipa e temos de ir pensando jogo a jogo", disse o selecionador nacional, que volta a defrontar uma velha conhecida.

"Creio que a Islândia não mudou muito em relação aos últimos confrontos. Não mudaram a sua forma de trabalhar. Continuam muito fortes, talvez verticalizam mais o jogo, mas temos de encontrar soluções. O primeiro jogo é sempre importante mas não é decisvio. Não vai definir nada, todos os jogos serão importantes. Vamos defrontar um dos melhores ataques do Mundo. E para vencer a Islândia, teremos de uma das melhores defesas do Mundo. Estamos a trabalhar nisso. Mas ganhando ou perdendo, o primeiro jogo não vai ser decisivo", sublinhou: "Teoricamente, os adversários mais complicados serão Islândia, Hungria e Coreia do Sul, por esta ordem. Mas não gosto da teoria, temos de mostrar tudo em campo".

Sobre o castigo de dois jogos, devido a alegados protestos contra a arbitragem durante o torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o selecionador confia na estrutura técnica. "Sobre o castigo não há muito a falar. Estamos a trabalhar bem a comunicação entre o Fidalgo (adjunto) e os jogadores. Encontraremos certamente outras formas. Confio no equipa técnica. Às vezes pode não parecer, mas tento interferir o mínimo possível", comentou Paulo Pereira.

O Mundial, cuja 28.ª edição começa esta quarta-feira (20h00) com o jogo França-Polónia, promete grandes emoções, tendo Portugal como protagonista. Os Heróis do Mar marcam presença numa grande competição internacional pela sexta vez consecutiva e com os melhores resultados de sempre, de que são exemplo o 6.º lugar no Europeu'2020, o 2.º em inédito pré-olímpico'2020, o 10.º no Mundial'2021 e o 9º nos Jogos Olímpicos. Apenas o 19.º posto no Europeu’2022 foi percalço, mas numa prova marcada pela pandemia, que arrasou o moral. As expectativas aumentaram, com uma geração que mistura juventude com experiência, apesar da primeira fase (Grupo D) ser extremamente competitiva, face aos adversários Islândia, Hungria e Coreia do Sul.