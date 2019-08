Portugal qualifica-se para os 'oitavos' do Mundial de sub-19

Portugal garantiu esta sexta-feira presença nos oitavos de final do campeonato do Mundo sub-19, que decorre na Macedónia do Norte, ao vencer a Islândia por 28-24, em jogo da terceira jornada do grupo D.Daniel Neves, com seis golos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa e eleito o melhor jogador do encontro, que chegou ao intervalo a vencer por 15-10, e lidera o grupo com seis pontos, mais dois do que o adversário de hoje.O selecionador da equipa portuguesa, Carlos Martingo, considerou que Portugal dominou o encontro: "Surpreendemos com a mudança de um novo sistema defensivo e com a presença de jogadores que tinham jogado pouco ainda neste Mundial e estes mesmos jogadores interpretaram na perfeição o plano de jogo. Tivemos sempre o controlo do jogo".Em declarações à Federação de Andebol de Portugal, Carlos Martingo admitiu que "o primeiro objetivo está cumprido", assumindo que a próxima meta é garantir o primeiro lugar do grupo", e garantiu que a equipa quer chegar mais longe."Agora queremos passar em primeiro do grupo D e para isso temos que vencer a Tunísia e o Brasil. O grupo está extremamente feliz, mas temos os pés bem assentes no chão e não queremos ficar por aqui sabendo da dificuldade destes jogos no Mundial!"Portugal defronta no sábado a Tunísia, às 19:30 (hora de Lisboa), e jogo no domingo com o Brasil.