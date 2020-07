Portugal sobe um lugar no ranking europeu de clubes

Portugal subiu ao 8.º lugar no ranking masculino por clubes da Federação Europeia de Andebol (EHF), o que permite ao país manter as quatro vagas para as competições europeias, uma na Liga dos Campeões e três na EHF European League.





Com o FC Porto na Liga dos Campeões e Sporting, Benfica e Belenenses inscritos na nova Liga Europa - substituta da Taça EHF -,Portugal deixou agora a Croácia no 9.º posto.No ranking feminino, Portugal continua a ocupar o 1.º lugar da segunda parte da tabela, com três vagas na EHF European Cup."A EHF lembrou ainda que a Velux EHF Final 4 2020 está ainda agendada para Dezembro de 2020. Os pontos que aí serão conquistados pelos quatro clubes podem influenciar a posição das Federações dos mesmos na distribuição dos lugares para a época 2021/2022. Portanto, a distribuição de lugares, no género masculino, será adaptada após o evento em Colónia e a classificação atual não é, portanto, uma classificação final relativamente às posições de 1 a 4 (Alemanha, Espanha, França e Hungria), que podem ser alteradas entre si", refere a Federação Portuguesa de Andebol.