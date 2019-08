Portugal soma segunda vitória no Mundial sub-19 de andebol frente à Servia

Portugal somou hoje o segundo triunfo no Campeonato do Mundo de sub-19 de andebol, ao vencer a seleção da Sérvia, por 22-21, em jogo a segunda jornada do grupo D.Depois da vitória na estreia, diante da Alemanha (33-26), a seleção de Carlos Martingo até chegou ao intervalo a perder por quatro golos, mas, no segundo tempo, superiorizou-se ao conjunto sérvio, ao marcar mais cinco tentos do que o adversário.Na sexta-feira, Portugal defronta a Islândia, que tem igualmente dois triunfos.