Portugal supera Alemanha

Portugal comemorou da melhor maneira o Dia do Andebol, celebrado este domingo no lotado PSD Bank Dome, em Dusseldorf, com um triunfo apertado (32-30) frente à Alemanha, no terceiro jogo de preparação do estágio que a equipa das quinas cumpriu, tendo em vista o Europeu'2022.Depois dos dois jogos em terras luxemburguesas, com vitória (39-21) frente aos anfitriões e derrota (28-30) ante os mesmos germânicos, os Heróis do Mar conseguiram um triunfo histórico, que abre boas perspetivas para a prova que decorre entre 13 e 30 de janeiro na Hungria e Eslováquia.Portugal assumiu a liderança do jogo desde os 6 minutos (3-1), mas a Alemanha reagiu e virou o resultado (5-3) aos 9.A partir daí, a Alemanha comandou até aos 25 minutos, chegando aos 3 golos de vantagem, mas sempre acossada pelas quinas, que´recuperaram (17-17) até ao intervalo e, depois, passaram para a frente, com um parcial de 9-1.Com Portugal a vencer (27-26), o guarda-redes Manuel Gaspar realizou grandes defesas, frustrando o empate alemão, enquanto Miguel Alves aumentou a vantagem de 7 metros (28-26, aos 57 minutos).Num final empolgante, após empates (29-29 e 30-30), Miguel Alves (7 golos e melhor marcador do encontro) e Diogo Branquinho resolveram a questão e selaram o triunfo perante uma das maiores potências mundiais.Pela Alemanha jogaram e marcaram: Joel Birlehm e Till Klimpke; Johannes Golla (4), Sebastian Heymann (1), Lukas Zerbe (4), Julian Köster (2), Djibril M’Bengue (2), Philipp Weber (3), Hendrik Wagner (2), Sebastian Firnhaber, Marcel Schiller (4), Lukas Mertens (3), Simon Ernst, Timo Kastening, David Schmidt (4) e Luca Witzke (1).Por Portugal jogaram e marcaram: Manuel Gaspar e Gustavo Capdeville; Tiago Sousa,Victor Iturriza (5), Miguel Martins (5), Belone Moreira (1), Angel Hernandez, Rui Silva,Diogo Branquinho (2), Alexandre Cavalcanti (3), André Gomes, Miguel Alves (7), Salvador Salvador, Francisco Tavares (3), Pedro Oliveira (2), André Sousa e Luís Frade (4).