Portugal vai entrar com tudo frente à Islândia

Portugal estreia-se esta sexta-feira (19h30), em Budapeste, com o estatuto de cabeça-de-série no Grupo B do Europeu, defrontando na 1ª jornada a Islândia, outro dos grandes candidatos na passagem à próxima fase da competição.

Os Heróis do Mar, que tiveram o melhor resultado de sempre na edição de 2022 (6.ºs), vão enfrentar o desafio como uma autêntica final, ainda antes de encontrarem no domingo a anfitriã Hungria, que na véspera protagonizou a primeira grande surpresa, ao perder (28-31) frente à emergente Holanda.

No confronto direto em Europeus, Portugal e Islândia estão empatados (1-1), sendo que o país insular ganhou em 2020 (28-25), mas no Mundial'2021 venceu (25-23). As duas equipas já se enfrentaram desde 1977 por 10 vezes, com saldo a favor da Islândia (6-4).

O adversário tem grandes estrelas. Depois de perder o ex-capitão Gudjon Valur Sigurdsson, que se retirou em 2020, o lateral-direito Ómar Ingi Magnusson, dos alemães do SC Magdeburg, foi recentemente eleito ‘Atleta do Ano 2021’ no seu país.

A maior referência, no entanto, ainda é o lateral esquerdo dos dinamarqueses do Aalborg, Aron Palmarson, detentor de um remate poderoso.

Gudmundur Gudmunsson, treinador da Islândia, definiu o objectivo para este primeiro jogo: “Vamos jogar pela vitória. Temos três jogos importantes nesse grupo, e o duelo com Portugal será um deles. Acho que é importante começarmos bem para fazer as coisas acontecerem na competição.”

As duas primeiras equipas do Grupo B transitam para a Main Round 1, com os pontos ganhos frente à outra equipa apurada da primeira fase.