Portugal vai organizar Europeu de 2028 juntamente com Espanha e Suíça

Portugal vai ser um dos países organizadores do Europeu de andebol de 2028, juntamente com Espanha e Suíça, anunciou este sábado a EHF, na sequência do 14.º Congresso Extraordinário do organismo, que se realiza em Viena."Depois da nossa primeira presença nos Joogs Olímpicos de Tóquio, temos agora mais atenção mediática e como resultado disso mais adeptos e jogadores. E são esses novos adeptos que agora querem jogar. É importante para o futuro do andebol português", assumiu o Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol.Ainda não há informação quanto aos redutos que receberão as partidas, nem a forma como serão divididas pelos três países, mas a EHF adianta que as fases decisivas do torneio deverão todas ser disputadas em solo espanhol, com o Palau St. Jordi (Barcelona), Wanda Metropolitano (Madrid) e o Santiago Bernabéu (Madrid) a perfilarem-se como eventuais palcos para estas decisões. Quanto a Portugal, ao que tudo indica os jogos serão concentrados em Lisboa.