Portugal vence Bahrain no Mundial sub-21

A seleção portuguesa de sub-21 de andebol ganhou esta quinta-feira ao Bahrain por 29-27, na sua segunda partida do grupo C no Campeonato do Mundo que decorre em Pontevedra, Espanha.Apesar do equilíbrio durante toda a partida, a equipa orientada por Nuno Santos conseguiu superiorizar-se ao rival, tendo aproveitado a vantagem de três golos com que chegou ao intervalo (15-12) para obter a vitória, num jogo em que Diogo Silva, autor de 11 golos em 15 tentativas, foi considerado o melhor em campo.Depois de ter perdido na terça-feira frente ao Brasil (30-35) na estreia na competição, e da vitória sobre o Bahrain, Portugal vai agora medir forças com o Kosovo, na sexta-feira. Seguem-se os encontros contra a Hungria (21 de julho) e a Croácia (22 de julho).O Mundial de sub-21 conta com quatro grupos de seis equipas, em que as quatro primeiras classificadas se apuram para os oitavos de final.