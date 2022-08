Portugal vence Brasil e discute 13.º lugar do Mundial feminino de sub-18

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-18 venceu este domingo o Brasil por 35-21 e vai lutar com a Roménia, na segunda-feira, pelo 13.º lugar do Campeonato do Mundo, a decorrer em Skopje, na Macedónia.

Portugal assumiu a liderança do marcador pela primeira vez aos 8-7, com 14 minutos de jogo, e aos poucos construiu uma vantagem que lhe permitiu atingir o intervalo a vencer por 14-11.

Na segunda parte, apesar das tentativas do Brasil em contrariar o ascendente luso, uma boa postura defensiva refletiu-se num parcial de 4-0, que elevou a vantagem da seleção portuguesa para seis golos aos 20-14.

A perder por oito golos aos 23-15, com cerca de 10 minutos da segunda parte, o Brasil ainda reduziu para seis aos 23-17, mas foi incapaz de travar o ascendente da equipa portuguesa, que disparou para uma vantagem de 10 aos 28-18.

A manter bons índices defensivos, a seleção portuguesa, orientada por Luís Santos, dilatou a vantagem, que ficou em 14 golos de diferença (35-21), e vai lutar com a Roménia pelo 13.º lugar do Campeonato do Mundo.