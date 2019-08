Portugal vence Brasil no Mundial'2019 de sub-19

A seleção portuguesa de andebol de sub-19 fechou esta segunda-feira a participação no Grupo D do Mundial2019, a decorrer em Skopje, na Macedónia do Norte, com mais um triunfo, perante o Brasil, por 36-29.Portugal, que já tinha assegurado o apuramento e o primeiro lugar do agrupamento, vai chegar aos oitavos de final totalmente vitorioso, com cinco triunfos em cinco jogos.Perante a equipa brasileira, que acabou eliminada, a seleção lusa já vencia ao intervalo por 19-14, num encontro em que Joel Ribeiro foi a principal figura, com nove golos.Portugal irá defrontar nos oitavos de final o quarto classificado do C, a decidir ainda esta segunda-feira entre as seleções do Bahrein, Argentina e da Macedónia do Norte. O encontro está agendado para quarta-feira.