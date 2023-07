Portugal vence Croácia e vai disputar quinto lugar do Mundial de andebol de Sub-21

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de andebol de Sub-21 venceu este sábado a Croácia por 36-32 e vai disputar com a Dinamarca o encontro para apuramento do quinto e sexto lugares do Mundial, que decorre na Alemanha e Grécia.

Depois de na quinta-feira ter sido afastado pela Islândia nos quartos de final e falhar a luta pelas medalhas, Portugal bateu os croatas e garantiu, desde já - seja qual for o resultado com os nórdicos -, a terceira melhor participação num Mundial de Sub-21, depois do bronze em 1995 e o quarto posto em 2019.

A partida com a Dinamarca, que pouco antes bateu as Ilhas Faroé, está marcada para domingo, às 18h locais (17h Lisboa), em Berlim.

Na capital alemã, a seleção nacional chegou a ter uma vantagem de três golos (6-3) ante os croatas, que tinham sido eliminados pela Hungria nos 'quartos', mas o equilíbrio que imperou no primeiro tempo fez com que a partida chegasse ao intervalo empatada 17-17.

Apesar da melhor entrada da Croácia na segunda parte, a formação comandada por Carlos Martingo respondeu com firmeza e deu a volta à desvantagem, chegando ao 26-21.

Mesmo perante a aproximação dos croatas no 'placar' (32-30), Portugal não 'tremeu' na fase decisiva do encontro e acabou mesmo por confirmar o triunfo por 36-32.

O Mundial'2023 de sub-21 decorre até domingo, na Alemanha e na Grécia.