Portugal vence Egito no segundo jogo preparação para o Europeu de 2020

A seleção portuguesa de andebol venceu este sábado a congénere do Egito por 27-26, no segundo jogo particular realizado no Cairo, de preparação para a fase final do Campeonato da Europa de 2020.





A equipa orientada pelo selecionador Paulo Pereira, que já ganhava ao intervalo por 15-10, conseguiu impor-se ao oitavo classificado do Campeonato do Mundo de 2019 - para o qual Portugal falhou a qualificação -, depois de na quinta-feira ter perdido o primeiro jogo, por 30-25.Portugal está integrado no Grupo D do Europeu de 2020, que se vai disputar na cidade norueguesa de Trondheim, em conjunto com o país anfitrião, a França - cujas seleções conquistaram as medalhas prata e de bronze no último Mundial, respetivamente -- e a Bósnia-Herzegovina.