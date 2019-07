Portugal vence Hungria no Mundial sub-21 de andebol

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 venceu este domingo por 36-28 a Hungria, para o Mundial da categoria, a decorrer em Espanha, numa partida em que estiveram em evidência o pivot Luís Frade e o guarda-redes Diogo Valério.Garantida que estava a presença nos oitavos de final, ao alcance das quatro seleções mais bem classificadas nos quatro grupos da fase regular, Portugal vai lutar na segunda-feira com a vice-campeã e invicta Croácia pela liderança do grupo C.Portugal, que iniciou o encontro com um parcial de 5-0, chegou ao intervalo a vencer por 18-13, devido à eficácia na concretização, com destaque para o pivot Luís Frade, e nas ações defensivas, em que o guarda-redes Diogo Valério foi um muro intransponível.Com um jogo a roçar a perfeição, com destaque também para Diogo Silva, autor de oito golos, mais um do que Luís Frade, a seleção portuguesa mostrou credenciais de candidato frente a um conjunto húngaro habituado a chegar longe na competição.A seleção húngara marcou o primeiro golo aos 10 minutos (5-1) e o terceiro aos 15 (10-3) e a cinco minutos do intervalo perdia já por 16-08, demonstrando desconhecer o antídoto para contrariar o jogo quase perfeito de Portugal.Na segunda parte, depois da seleção portuguesa ter aumentado para sete golos (21-14) a vantagem de cinco com que chegou ao intervalo (18-13), a Hungria aproveitou algum parcial adormecimento luso para reduzir para cinco aos 26-21.Portugal descolou para oito golos de vantagem aos 30-22 e, já depois de uma reação da seleção húngara, que concretizou um parcial de três golos consecutivos (20-25), abriu para uma margem de nove aos 35-26, que lhe permitiu fechar o jogo aos 36-28.A seleção portuguesa soma seis pontos na tabela classificativa do grupo C, os mesmos do Brasil, com o qual perdeu por 35-30 no jogo de estreia, e está a dois da invicta Croácia, que conta por triunfos todos os quatro jogos realizados.