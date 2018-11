Portugal vence Itália e continua na corrida ao Mundial de andebol feminino

A seleção portuguesa de andebol feminino bateu este sábado a Itália por 34-20, na segunda jornada do grupo 3 de apuramento para o playoff de acesso ao Mundial'2019, mantendo-se na corrida pela qualificação.Depois da derrota sofrida na sexta-feira com a Bielorrússia (31-23), a equipa portuguesa respondeu no segundo jogo em Amyntaio, cidade grega em que se disputa o grupo 3 de apuramento, com um triunfo confortável.Ao intervalo, a equipa lusa já vencia por 19-9 e acabou o jogo com uma diferença de 14 golos, com destaque para Soraia Lopes, que terminou como melhor marcadora do encontro, com seis golos.A equipa das quinas soma agora dois pontos, os mesmos da Grécia, ambos a dois da líder Bielorrússia, enquanto a Itália ainda não pontuou.Portugal joga no domingo com a Grécia, precisando de vencer as anfitriãs e que a Bielorrússia perca com a Itália, necessitando ainda, para conquistar o grupo, de anular a diferença entre golos marcados e sofridos, que é favorável às bielorrussas (18 contra seis).Qualificam-se para os playoffs de acesso ao Mundial de 2019, no Japão, os vencedores dos quatro grupos de qualificação, mais o melhor segundo classificado.