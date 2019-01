Portugal vence Japão e termina Yellow Cup no terceiro lugar

A seleção Nacional masculina venceu este domingo o Japão por 27-25 e terminou no terceiro lugar da 47.ª edição do Torneio Yellow Cup, que foi conquistada pela Tunísia, em Winterthur, na Suíça.Na terceira e última jornada do torneio quadrangular, Portugal, que somava duas derrotas, com os tunisinos e com a Suíça, esteve a perder por 4-1, mas conseguiu inverter o marcador e sair para o intervalo a vencer por 17-11.No segundo tempo, a formação comandada por Paulo Pereira ainda permitiu a aproximação dos japoneses, mas, com Pedro Portela em destaque (sete golos), não deixou fugir o primeiro e único triunfo na competição."Estamos contentes com a nossa participação, sobretudo porque fomos fiéis ao que tínhamos estabelecido. A resposta, de uma forma geral, foi boa. Agora, começamos a pensar nos próximos jogos com a França", afirmou o selecionador nacional, no final da partida, em referência aos dois jogos de qualificação para o Euro2020, frente aos franceses, em abril.A Yellow Cup foi conquistada pela Tunísia, que venceu a Suíça por 30-28, somando o terceiro triunfo no mesmo número de jogos disputados, enquanto os anfitriões ficaram-se pelo segundo posto.O guarda-redes da seleção portuguesa Alfredo Quintana, que alinha no FC Porto, foi eleito o melhor guardião da competição.