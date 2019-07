Portugal vence Kosovo no Mundial sub-21

A seleção portuguesa de sub-21 de andebol ganhou esta sexta-feira ao Kosovo por 32-21, na sua terceira partida do grupo C no Campeonato do Mundo que decorre em Pontevedra, Espanha.Apesar do favoritismo, o encontro nem começou bem para Portugal, que aos cinco minutos de jogo perdia por 4-1, porém, a equipa das quinas recuperou e ao intervalo já vencia por 16-10."Era importante conseguir fazer coisas que não estávamos a conseguir fazer e o jogo de hoje permitiu-nos pôr em prática aquilo em que andámos a trabalhar, sobretudo em termos defensivos. Estou mais agradado, porque conseguimos prolongar os melhores momentos e hoje notou-se algum crescimento. Acredito que vamos continuar a melhorar de jogo para jogo", lançou o técnico Nuno Santos no final da partida, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Andebol (FPA).Diogo Silva, que atua nos eslovenos do RK Celje por empréstimo do FC Porto, voltou a ser o melhor marcador do encontro, desta feita com oito golos, tendo sido considerado o melhor em campo, tal como tinha acontecido na véspera na vitória sobre o Bahrain.Depois de ter perdido na terça-feira frente ao Brasil (30-35) na estreia na competição, Portugal soma agora dois triunfos consecutivos (Bahrain e Kosovo). Seguem-se os encontros contra a Hungria (21 de julho) e a Croácia (22 de julho).O Mundial de sub-21 conta com quatro grupos de seis equipas, em que as quatro primeiras classificadas se apuram para os oitavos de final.