Portugal vence Macedónia e apura-se para o Euro'2024

Portugal reforçou a liderança no Grupo 1 de qualificação e garantiu presença no Europeu'2024, ao bater (32-27) este domingo a Macedónia, no jogo da 4.ª jornada, realizada no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.O apuramento para a competição a disputar-se na Alemanha (10 a 28 de janeiro), insere-se num ciclo ímpar do andebol português, liderado pelo selecionador Paulo Pereira, que inclui a qualificação sucessiva para os Europeus de 2020, 2022 e 2024, Mundiais de 2021 e 2023 e ainda a inédita presença nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em 2021.Quanto à partida frente à turma dos Balcãs, o jogo começou equilibrado, mas os Heróis do Mar dispararam para uma vantagem de 4 golos (15-11) até ao intervalo e não mais largaram o comando do encontro, somando o pleno de triunfos.Luís Frade, Victor Iturriza, Leonel Fernandes, Miguel Martins e André Gomes dividiram o protagonismo no ataque, com 4 golos cada.Na baliza, Gustavo Capdeville brilhou com 14 defesas e 45% de eficácia.Na mesma série, a Turquia venceu (31-20) o Luxemburgo e igualou pontualmente a turma dos Balcãs, com 4 pontos, enquanto Portugal soma 8 e os luxemburgueses 0.