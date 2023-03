Portugal vence na Macedónia e dá passo gigante rumo à qualificação para o Euro'2024

A Seleção Nacional foi esta quinta-feira vencer à Macedónia do Norte, por 29-23, em jogo a contar para a 3.ª jornada do Grupo A de qualificação para o Europeu de 2024 da Alemanha. Com este triunfo, Portugal segue na liderança com seis pontos, ficando muito próximo de selar o apuramento, que pode acontecer já no domingo na receção aos macedónios em Matosinhos. Os dois primeiros qualificam-se diretamente, assim como os melhores quatro terceiros classificados de todas as poules.

Os Heróis do Mar entraram fortes em Skopje e foram para o intervalo a ganhar por 14-11. Só que a reação da equipa da casa fez com que houvesse uma reviravolta no marcador, com a Macedónia a passar para a frente por 20-19 a 15 minutos do fim.





O selecionador Paulo Pereira pediu time-out e a resposta portuguesa foi perfeita, voltando a dominar a partida com uma vantagem de três golos (23-20). A Macedónia não mais voltou a ameaçar a superioridade da Seleção Nacional, que fechou o triunfo tranquilo e justo por 29-23.

Com 10 golos, António Areia foi o melhor marcador. Veja a ficha aqui



Portugal lidera o Grupo 1 com seis pontos, contra quatro dos macedónios, dois dos turcos e nenhum dos luxemburgueses.