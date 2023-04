Portugal vence na Turquia

Portugal venceu (37-35) esta quarta-feira a Turquia, em Ancara, e garantiu o 1.º lugar no Grupo 1 de qualificação para o Europeu'2024, quando ainda falta disputar uma jornada, no domingo, em Coimbra, frente ao Luxemburgo.Já com a presença garantida na competição que decorrerá entre 10 e 28 de janeiro na Alemanha, a Seleção jogou descontraída e dominou a partida desde o início, consumando o apuramento numa situação de privilégio, pois ao dominar o Grupo 1 será cabeça-de-série no sorteio que terá lugar a 10 de maio, em Dusseldorf (Alemanha).Com uma equipa baseada nas seleções de sub-20 e sub-21, reforçada com alguns jogadores mais experientes, o selecionador Paulo Pereira ganhou a aposta de lançar jovens promessas nos Heróis do Mar, sendo de destacar as atuações no ataque de Miguel Martins (7 golos), Fábio Teixeira (6), Miguel Pinto (6), Salvador Salvador (5) e Francisco Tavares (5).Segue-se o jogo de domingo para cumprimento de calendário, frente ao Luxemburgo, onde Portugal procurará manter a invencibilidade nesta fase de qualificação.